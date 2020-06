Governo alemão diz que mudanças no G7 precisam de consenso no grupo

"Convidar certos países para uma cimeira pode ser competência do anfitrião. Mas não uma extensão ou mudança de formato", disse hoje o porta-voz do Governo alemão Steffen Seibert.

Berlim respondeu desta forma ao propósito declarado do Presidente Donald Trump, que quer convidar o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para a próxima cimeira do G7, bem como admitir a participação da Austrália, Índia e Coreia do Sul.

O porta-voz do Governo alemão lembrou que, no passado, outros países foram convidados a participar das cimeiras do G7, que é composto por Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália, Reino Unido, França e Canadá.

Entre 1997 e 2014, o grupo foi renomeado como G8 - ou G7 + 1 - quando a Rússia foi incluída como convidado permanente.

Contudo, após a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia, Putin foi novamente excluído do grupo, apesar de várias tentativas de Trump para reincorporar Moscovo.

Os membros do grupo, além do seu estatuto de potências industriais, estão unidos pelo facto de "compartilharem valores democráticos e princípios fundamentais", disse Seibert.

Trump decidiu no fim de semana passado adiar a próxima cimeira do G7, que inicialmente tinha previsto um formato presencial, no final de junho.

Pouco antes da decisão de adiamento, Merkel anunciou que estaria ausente da cimeira, alegando a situação associada à pandemia de covid-19.

Hoje, Seibert recusou-se a comentar o adiamento da cimeira, previsivelmente para setembro próximo, limitando-se a dizer que o seu Governo está "atento" sobre quando e onde decorrerá a iniciativa.