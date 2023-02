Governo altera estatutos da petrolífera nacional para acelerar crescimento de empresa

"Pretende-se com esta alteração, enquadrar os estatutos da TIMOR GAP com o atual contexto, e adaptar os objetivos e princípios estruturantes da TIMOR GAP (...) a uma visão estratégica de aceleração do crescimento da empresa a médio e longo prazos, de modo a atrair oportunidades de investimento nos setores do petróleo, gás natural e quaisquer outros hidrocarbonetos e seus derivados em Timor-Leste", explica o Governo em comunicado.

Entre as alterações previstas, o Governo destaca a "subordinação da empresa aos poderes de tutela e superintendência do respetivo ministro e o alinhamento das suas atividades com as orientações e objetivos do Governo".

Prevê ainda a "possibilidade de participação da Timor Gap em quaisquer operações petrolíferas, nomeadamente as realizadas no âmbito do tratado que estabelece as fronteiras marítimas no Mar de Timor e no regime especial do Greater Sunrise".

"Decorridos onze anos desde a data da sua constituição, a TIMOR GAP identificou novas áreas de intervenção e definiu novos objetivos estratégicos, alinhados às expectativas e orientações do Governo para o desenvolvimento dos setores do petróleo, gás natural e quaisquer outros hidrocarbonetos e seus derivados", refere o preambulo do diploma, a que a Lusa teve acesso.

"Assim, a TIMOR GAP pretende assumir um novo papel estratégico enquanto empresa pública e apoiar os objetivos do Governo de se posicionar a nível regional como uma referência na área de captura de carbono, gás natural e armazenamento de hidrogénio", nota.