Governo angolano admite rutura de testes, mas garante reposição na sexta-feira

Questionada sobre a escassez de testes à chegada à Assembleia Nacional, para a sessão solene de abertura do ano parlamentar, que será marcada pelo discurso do Presidente João Lourenço sobre o Estado da Nação, a ministra confirmou que "houve um pequeno interregno" de dois dias no que diz respeito à oferta de testes serológicos que avaliam a exposição ao coronavírus.

Silvia Lutucuta justificou o problema com as ligações aéreas, mas afirmou que chegarão mais testes ao país na sexta-feira.

"[Os testes] são adquiridos no mercado internacional, que é bastante competitivo, mas nós temos tudo feito para não faltarem. Desta vez o que aconteceu foi um problema de transição, de uma rota para outra, mas amanhã de manhã já estão cá em Angola", frisou.

A governante destacou que a covid-19 representa "um desafio mundial" e não só em Angola e afirmou que "será resolvida" a insuficiência de testes também noutras províncias.

Sílvia Lutucuta afirmou ainda que o país tem aumentado a capacidade de testagem através de RT-PCR (testes com base molecular).

A falta de testes serológicos obrigou a companhia angolana TAAG a cancelar, pelo menos, um voo na segunda-feira, com destino a Cabinda.

De acordo com o último diploma que atualizou as medidas excecionais e temporárias durante a situação de calamidade pública, em vigor até 07 de novembro, os passageiros terão de apresentar um teste pré-embarque de covid-19 com resultado negativo.

Para embarque nos voos internacionais de e para Angola é obrigatória a apresentação de teste RT-PCR com resultado negativo, efetuado nas 72 horas anteriores a viagem, enquanto nos voos domésticos é exigida a apresentação de teste serológico.

A escassez de testes para despistar a covid-19 condicionou também a cobertura do ano parlamentar na Assembleia Nacional de Angola, deixando fora do plenário vários órgãos de comunicação social, já que a testagem dos jornalistas seria também obrigatória.

Angola tem 6.846 casos positivos da covid-19, dos quais 227 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos e mais de 38,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.