Governo angolano começou a pagar dívida a portugueses

Foto: Angop

Sérgio dos Santos em entrevista à agência Lusa revelou que pelo menos 50 por cento já está pago.



Esta semana o ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse na Assembleia Nacional que a dívida pública subiu e ronda os 60 mil milhões de euros, o equivalente a 85 por cento do Produto Interno Bruto, justificando a subida com os preços do petróleo.



O secretário de Estado da Economia diz que o governo angolano está empenhado em pagar todas as dívidas até ao próximo ano.