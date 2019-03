Governo aprova novo comandante-geral da Polícia Nacional de Timor-Leste

Lusa13 Mar, 2019, 07:55 | Mundo

No encontro de hoje do Governo foi igualmente aprovada a nomeação de Mateus Fernandes como 2.º comandante-geral da PNTL, também por período de comissão de quatro anos.

Faustino da Costa era, até agora, o 2.º comandante da PNTL e Mateus Fernandes o chefe de administração da polícia.

A proposta de resolução do Governo, apresentada pelo ministro do Interior em exercício, Filomeno da Paixão de Jesus, foi tomada 48 horas depois de o Conselho Superior de Segurança ter analisado o assunto.

O Conselho tinha proposto ao Governo duas opções: a que foi hoje aprovada e, em alternativa, a recondução no cargo de Júlio Hornay, com Afonso dos Santos, atual comandante do Corpo de Segurança Pessoal (CSP), como `número dois`.

Filomeno Paixão explicou que caberia ao Executivo escolher qual das propostas seria aprovada.

A troca no comando ocorre num momento importante para a PNTL que tem em curso um conjunto de reformas, incluindo a questão do maior controlo de armas fora das horas de serviço.

Faustino da Costa passa a liderar uma força que, no final de 2017 - segundo dados da Direção Geral de Estatísticas - tinha 4.002 efetivos, divididos por 13 comandos municipais, no centro de formação em Díli, no comando geral e em várias unidades e serviços.

O maior grupo está destacado na Unidade Especial de Polícia (UEP), com um total de 715 efetivos, seguindo-se o Comando Municipal de Díli (467), a Unidade de Patrulhamento de Fronteira (367), o Comando Geral (306) e o Comando Municipal de Baucau (200).

A PNTL conta ainda com um Serviço de Informação de Polícia, o Serviço de Investigação Criminal, o Serviço de Migração e a Unidade de Polícia Marítima.