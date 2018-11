Governo atribui responsabilidade de distúrbios em Paris à extrema direita

O ministro francês do Interior alertou para uma "mobilização da extrema direita" entre os cerca de cinco mil manifestantes nos Campos Elísios, em Paris, onde as forças de segurança lançaram esta manhã gás lacrimogéneo e um camião de água para tentar travar "coletes amarelos".



Os confrontos começaram a surgir quando alguns membros do movimento tentaram fugir pelas laterais das barricadas policiais.



J’avais demandé au gouvernement pourquoi il n’autorisait pas les #GiletsJaunes à manifester sur les Champs-Elysées.



Aujourd’hui M. @CCastaner utilise cette question pour me cibler. C’est minable et malhonnête à l’image de l’auteur de cette manipulation politicienne. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 24 de novembro de 2018

"O que justifica que os franceses não se possam manifestar nos Campos Elísios, onde acontecem tantas outras reuniões (Copa do Mundo, Ano Novo...)?", escreveu na sexta-feira Marine Le Pen.A líder do partido francês de extrema direita União Nacional, Marine Le Pen, veio já declarar que "nunca apelou a qualquer violência", após as acusações do ministro do Interior."Eu perguntei ao Governo na sexta-feira as razões pelas quais os 'coletes amarelos' não se podiam manifestar nos Campos Elísios. Nunca apelei, evidentemente, a qualquer tipo de violência", afirmou Marine Le Pen.