Governo bósnio e Federação saúdam relatório de Bruxelas mesmo sem negociações de adesão

A Comissão Europeia (CE) fez depender a decisão sobre o início das negociações de acesso ao cumprimento pela Bósnia-Herzegovina das condições exigidas por Bruxelas, onde se incluem as 14 prioridades já anunciadas quando em dezembro passado concedeu ao país balcânico o estatuto de candidato.

"Estou satisfeita porque a CE valorizou tudo o que conseguimos até agora", comentou Borjana Kristo, presidente do Conselho de ministros da Bósnia-Herzegovina, em declarações à televisão regional N1.

Em paralelo, Nermin Niksic, primeiro-ministro da Federação bósnia, que inclui bosníacos (muçulmanos) e croatas divididos em cantões -- e que com a Republika Srpska (RS) integra o país -- considerou tratar-se "do melhor relatório da CE para a Bósnia-Herzegovina até agora" e que revela uma avaliação "realista".

O líder da Federação bosníaca também reconheceu que o país esteve paralisado durante oito anos devido a dissensões políticas internas, e que após a formação de um Executivo na federação em maio passado já foram aprovadas cinco leis do "pacote" de 14 reformas solicitado pela Comissão.

Já o líder da entidade sérvia, Milorad Dodik, acusou a CE de responsabilidade pelos bloqueios nos avanços do país.

No seu relatório, a Comissão adverte que "as medidas secessionistas e autoritárias" impulsionadas por Dodik "não estão em consonância com o caminho da União Europeia".