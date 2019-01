Governo brasileiro com 35 metas para os primeiros 100 dias

Lusa23 Jan, 2019, 21:04 | Mundo

O governante anunciou 35 metas a alcançar no primeiro trimestre do ano, nomeadamente a redução da máquina administrativa. A estimativa do Governo é extinguir 21 mil funções de direção, chefia, consultoria, assessoria, assistência e outras regularmente criadas.

"Vamos lutar internamente para fazer essas reduções dentro dos 100 dias. Cada vez que diminuirmos a estrutura do Governo federal, reduzimos os níveis hierárquicos, reduzirmos as despesas com chefias, assessoria e cargos comissionados", disse Onyx, segundo a Agência Brasil.

As metas foram discutidas nestas últimas semanas por Jair Bolsonaro, empossado Presidente da República a 01 de janeiro, e pelos seus ministros e respetivas equipas.

"Estas não são todas [as metas], nem necessariamente as mais importantes. São metas que o Governo vai tentar apresentar após 100 dias de mandato. Estamos a apresentar metas escolhidas pelos ministérios, marcando o compromisso das pastas com essa meta", declarou Lorenzoni.

Algumas das medidas anunciadas pelo responsável da Casa Civil já foram tomadas, como a assinatura do decreto que facilitou a posse de armas e a edição da medida provisória que visa travar fraudes no sistema da reforma da previdência.

Entre as medidas anunciadas pelo executivo estão ainda o aumento da cobertura de vacinas para doenças como "pentavalente, poliomielite, pneumocócica, tríplice viral D1 e febre amarela", o estabelecimento de novos critérios para aceder a concursos públicos e um Projeto de Lei denominado "PL Anticrime", um programa para, segundo o Governo, aumentar a eficácia no combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção.

O Governo de Jair Bolsonaro quer ainda retirar do passaporte brasileiro o brasão do grupo Mercosul e adotar o Brasão da República, com o intuito de "fortalecer a identidade nacional e o amor à Pátria", segundo o Ministério das Relações Exteriores.