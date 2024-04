Governo brasileiro solidário com Moçambique após naufrágio

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, da morte de mais de 90 pessoas ontem no domingo, em decorrência de naufrágio de embarcação na costa da província de Nampula, próximo à Ilha de Moçambique, conhecido destino turístico e património da humanidade da UNESCO", indicou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil na segunda-feira.

Mostrando "solidariedade pelas perdas humanas registadas, o governo brasileiro expressa sinceras condolências às famílias das vítimas e ao governo moçambicano", acrescentou.

As autoridades moçambicanas elevaram na segunda-feira de 91 para 98 o número de vítimas mortais na sequência do naufrágio ocorrido na província de Nampula, norte de Moçambique.

"Neste momento temos um total de 98 óbitos, 13 sobreviventes e os restantes estão desaparecidos. Era uma embarcação com cerca de 130 pessoas", disse à Lusa a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Nampula, Rosa Chauque.

As vítimas morreram na sequência do naufrágio de uma embarcação sobrelotada que saiu do posto administrativo de Lunga com destino à Ilha de Moçambique, avançou a porta-voz da PRM no balanço feito à Lusa.

"Trata-se meramente de um barco de pescadores, uma embarcação que não tinha capacidade para o número de pessoas que levava. Continuam a decorrer as buscas", acrescentou.

Relatos locais indicam que as vítimas, incluindo crianças e famílias completas, estão a ser enterradas de imediato, por falta de condições para a conservação dos corpos.