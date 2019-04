Governo brasileiro vai anular 250 decretos normativos

Lusa10 Abr, 2019, 07:12 | Mundo

"Após uma primeira análise, foi possível identificar que uma grande quantidade de decretos já estava com os seus efeitos exaurido, ou tacitamente revogados por outros", afirmou o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, em conferência de imprensa.

Ao todo, foram analisados cerca de 30 mil decretos editados desde o início do período republicano, em 1889.

Segundo o executivo brasileiro, esta foi a primeira fase de um processo de avaliação que será "contínuo".

"Esta é a primeira fase de um processo contínuo que objetiva simplificar a pesquisa e reduzir o arcabouço normativo existente ao necessário. Então, primeiramente retiraremos do mundo jurídico tudo o que é claramente desnecessário, para então avaliar, com segurança jurídica, o que mais pode ser simplificado" explicou o porta-voz.

A medida será assinado pelo Presidente da República, Jair Boldonaro, na próxima quinta-feira, numa cerimónia no Palácio do Planalto que visa celebrar os primeiros 100 dias do novo Governo.

Na rede social Twitter, Bolsonaro confirmou a medida: "nos próximos dias realizaremos um `Revogaço`, anulando centenas de decretos desnecessários que hoje só servem para dar volume ao nosso já inchado Estado e criar burocracias que só atrapalham. Daremos continuidade ao processo. Vamos desregulamentar e diminuir o excesso de regras", escreveu o chefe de Estado.

A maioria dos decretos que serão revogados, num total de 98, pertenecem ao Ministério da Economia. No Ministério da Defesa, serão anulados 80 atos normativos e no da Justiça e Segurança Pública 11 decretos.

Também serão cancelados decretos nas pastas da Agricultura, da Infraestrutura e das Relações Exteriores, 10 em cada pasta.

Os demais decretos a serem revogados pertencem aos restantes ministérios: Ministério da Educação com nove, cinco na Casa Civil, quatro na Advocacia-Geral da União e outros quatro no Ministério do Desenvolvimento Regional.

O Ministério da Saúde e o Ministério das Minas e Energia verão ser revogados três decretos cada, o Ministério da Cidadania dois e a pasta do Turismo e a da Transparência e Controladoria-Geral da União terão ambas um decreto anulado.