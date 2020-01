Governo britânico aceita participação da chinesa Huawei na construção da rede 5G no país

Embora com restrições a empresa chinesa Huawei vai mesmo participar na construção da rede 5G no Reino Unido.



A decisão do governo britânico exclui da autorização a intervenção em redes centrais e sensíveis e limita o contributo da Huawei até um máximo de 35 por cento da rede de nova geração de telecomunicações no país.