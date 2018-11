Governo britânico clarifica interpretação de artigo 184 a pedido de Espanha

Lusa24 Nov, 2018, 16:04 | Mundo

O Governo de Theresa May satisfez assim a exigência do Governo espanhol, que pretendia uma clarificação escrita quanto ao artigo 184 do rascunho de acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) para não bloquear o Conselho Europeu extraordinário dedicado ao `Brexit`, que se celebra este domingo em Bruxelas.

"O Governo britânico esclarece que o único propósito do artigo 184 do acordo de saída é estabelecer a obrigação de que os melhores esforços serão empreendidos para negociar os acordos que regerão a futura relação entre a UE e o Reino Unido; este não impõe qualquer obrigação relativamente ao âmbito territorial desses acordos", pode ler-se na carta assinada pelo embaixador britânico, Tim Barrow, e endereçada ao Conselho da União Europeia

Espanha entendia que o referido artigo, tal como estava elaborado, estabelecia que, no futuro, os assuntos relacionados com Gibraltar seriam abordados exclusivamente entre Londres e Bruxelas.

Para Madrid, era fundamental que ficasse escrito que nenhum acordo futuro entre a UE e Londres fosse aplicado no território ultramarino britânico, cedido em 1713, mas ainda hoje reivindicado pelas autoridades espanholas, sem o visto prévio espanhol.

As intensas negociações que decorreram nos últimos dois dias em Bruxelas permitiram que Espanha visse as suas exigências satisfeitas. Minutos depois da publicação da carta do embaixador britânico, o primeiro-ministro espanhol anunciou que Espanha alcançou um acordo sobre Gibraltar e votará a favor do acordo do `Brexit`.

Pedro Sánchez tinha ameaçado boicotar o Conselho Europeu deste domingo, no qual os chefes de Estado e de Governo dos 27 vão endossar o projeto do acordo de saída do Reino Unido do bloco comunitário e a declaração política que estipula os parâmetros da relação futura entre as partes.