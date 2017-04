Governo britânico garante financiamento a estudantes europeus até 2018/19

Lusa 21 Abr, 2017, 22:11 | Mundo

Segundo o Ministério da Educação, estudantes europeus que se candidatem a licenciaturas ou mestrados no ano letivo de 2018/19 continuarão a ser elegíveis para os empréstimos e bolsas garantidas pelo Governo britânico.

Estas bolsas cobrem a 100% as propinas universitárias, que podem chegar a 9.250 libras anuais (11.066 euros), inferiores às propinas cobradas aos estudantes extra-comunitários, que podem chegar às 30 mil libras (36.000 euros).

Os europeus serão ainda elegíveis a bolsas de doutoramento atribuídas pelo Research Council para ajudar a cobrir custos durante os respetivos projetos.

"Uma parte fundamental do nosso sucesso é atrair talentos de todo o mundo. Isto irá oferecer tranquilidade para os intelectos mais brilhantes de toda a Europa para continuarem a candidatarem-se para estudar no Reino Unido com confiança sabendo que terão assistência financeira disponível, se for necessário", disse o ministro para a Ciência e Ensino Superior, Jo Johnson.

Até agora, o governo só tinha garantido esta facilidade até ao próximo ano letivo 2017/18.

Os `Tuition Fees Loans` são empréstimos cobrem a totalidade do custo das propinas e são pagos diretamente à instituição de ensino, devendo apenas ser pagos reembolsados após o final do curso, quando o salário estiver acima de um certo valor.

O governo britânico oferece também `Maintenance Loans` para cobrir despesas de subsistência, embora estes empréstimos, que também têm de ser reembolsados, possam depender do rendimento familiar.

Segundo o Serviço de Admissão às Universidades e Colégios (UCAS na sigla inglesa), em 2017 concorreram 1.330 portugueses para estudar em estabelecimentos de ensino britânico, um aumento de 77% face aos 750 de 2013.

O número de candidatos portugueses têm vindo a aumentar gradualmente todos os anos, tendo sido registados 780 em 2014, 980 em 2015 e 1.150 em 2016.

Estudantes de países europeus como Espanha, Itália, Suíça e República Checa também aumentaram significativamente nos últimos anos.

O Reino Unido deverá oficializar a sua saída da União Europeia a 29 de março de 2019, dois anos após a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa.

As negociações que terão lugar até lá deverão determinar os termos futuros para a frequência de estudantes europeus de universidades britânicas.