Governo britânico insiste que Reino Unido vai abandonar União Aduaneira

RTP05 Fev, 2018, 11:30 / atualizado em 05 Fev, 2018, 11:31 | Mundo

Apesar da retirada oficial do Reino Unido só terminar no final de março de 2019, as próximas semanas vão definir finalmente o enquadramento decidido em Londres para negociar os termos do acordo.



O Governo britânico insiste que o Reino Unido vai mesmo abandonar a União Aduaneira a seguir ao Brexit. Uma garantia numa semana em que delegações dos dois lados vão voltar a sentar-se à mesma mesa de negociações para decidirem o futuro do Reino Unido no pós Brexit.



A primeira-ministra, Theresa May, e o seu secretário para o Brexit, David Davis, estarão em Bruxelas para prepararem essas reuniões com Michel Barnier, o representante da Comissão Europeia.



De acordo com a BBC, a proposta de May às autoridades europeias deverá passar por algum tipo de acordo aduaneiro, mas ainda não são conhecidos os detalhes desse acordo.



A primeira-ministra Theresa May tem sido pressionada a tomar uma posição na guerra travada pelo Partido Conservador em relação ao Brexit, antes da nova ronda de negociações entre o país e a União Europeia.



Desde que assumiu o cargo de primeira-ministra, em 2016, May tem-se dividido entre dois fortes grupos de seu partido: os que querem uma saída clara, ainda que implique em barreiras comerciais com a Europa, e os que preferem manter a economia britânica alinhada à dos países da Europa.

Direitos dos cidadãos em debate

Em cima da mesa estarão temas sensíveis como os direitos dos cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido.



A Comissão Europeia já tinha insistido para que o Reino Unido continue a permitir a livre movimentação de cidadãos europeus até ao fim do período de transição pós-Brexit, ou seja, até 2020.



A proposta do negociador europeu para o Brexit defende ainda que todos os cidadãos que se mudem para o Reino Unido até ao fim do período de transição deverão ser incluídos no acordo que assegura o respeito pelos seus direitos mesmo depois do Brexit.



Londres tem defendido que apenas serão garantidos os direitos de quem se mudou até março de 2017, data em que o Governo de Theresa May acionou o artigo 50 do Tratado de Lisboa e deu início formal ao processo de saída da União Europeia.



David Davis e Michel Barnier só deverão revelar o progresso destas negociações na sexta-feira, já que se esperam intensos debates sobre se os britânicos vão ou não continuar a integrar o mercado único e a União Aduaneira no pós-Brexit.

Governo é "vago" nas negociações

No domingo, Bernard Jenkin, legislador do Partido Conservador, juntou-se ao coro de críticas internas ao governo por estar a ser "vago" quanto às negociações e por estar a provocar "divisões" entre os conservadores.



A ministra do Interior, Amber Rudd, uma das grandes vozes do partido a favor da permanência na União Europeia garantiu à BBC: "Tenho uma surpresa para os defensores do Brexit. A comissão responsável por ajudar a tomar estas decisões está mais unida do que eles pensam”.



Amber Rudd avançou que os membros dessa comissão chegaram a um acordo sobre a necessidade de o Reino Unido manter "trocas comerciais sem atritos" depois do Brexit. "Queremos um acordo de palavra. Não vamos render-nos enquanto não travarmos essa batalha.”



Citado pelo diário britânico The Guardian, o presidente da comissão parlamentar para o Brexit, o trabalhista Hilary Benn, diz que a saída do Reino Unido da União Aduaneira será um “um erro profundo”.



Hilary Benn advertiu ainda que isso poderia prejudicar a economia e criar conflitos na Irlanda do Norte.



À BBC, Theresa May já tinha dito que o acordo do Reino Unido com a União Europeia deveria ser o mais possível de comércio livre e amigável.



Pressionada para ser mais específica quanto ao que pretende, a primeira-ministra Theresa May já tinha dito que: "Queremos o acordo de comércio livre, que seja bom para os empregos no Reino Unido, mas que nos deixe livres para negociar e assinar acordos de comércio com o resto do mundo".



Theresa May já esclareceu que comunicou o que pretende do acordo e não acredita que o país tenha de escolher entre a Europa e o resto do mundo.