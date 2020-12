Governo britânico promete lugar por metas ambientais mais ambiciosas

O Reino Unido comprometeu-se a baixar as emissões de gases poluentes em 68% até 2030. O Governo britânico reviu as metas a que se tinha comprometido, no âmbito do Acordo Climático de Paris, e desafiou as economias mais industrializadas do Mundo a seguirem o mesmo caminho.