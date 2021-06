Governo britânico vai investigar vídeo polémico de Matt Hancock

Matt Hancock, que se demitiu no sábado, foi apanhado a beijar a sua assessora, Gina Coladangelo, em imagens de videovigilância no mês passado. O vídeo chegou às mãos da imprensa britânica e as imagens foram divulgadas pelo tablóide The Sun na sexta-feira. Mas agora vai ser aberta uma investigação para verificar como é que as imagens do antigo ministro britânico da Saúde se tornaram públicas.





"Precisamos de entender como é que isto aconteceu e como vamos lidar com a situação", afirmou este domingo, à , afirmou este domingo, à BBC , Brandon Lewis, que acrescenta que o Ministério da Saúde tem de descobrir como é que as imagens foram divulgadas à imprensa.





O jornal britânico The Sun afirma que as imagens foram concedidas por "um denunciante preocupado de Whitehall". O editor político do tablóide, Harry Cole, disse no programa PM da Rádio 4 que o suposto denunciante pensava que "mereciam um público mais amplo".





Após várias testemunhas referirem que a fonte terá sido do próprio Departamento de Saúde e Assistência Social, o Governo de Boris Johnson admite ter dúvidas quanto à forma como foram captadas as imagens.





os funcionários do ex-ministro do da saúde garantem que não faziam ideia da existência de câmaras no gabinete. Este domingo, os também ex-ministros Alan Johnson e Rory Stewart afirmara que nunca houve câmaras nos gabinetes enquanto ocupavam os cargos.



De facto, segundo o Mail on Sunday . Este domingo, os também ex-ministros Alan Johnson e Rory Stewart afirmara que nunca houve câmaras nos gabinetes enquanto ocupavam os cargos.

O secretário britânico da Irlanda do Norte afirmou, por isso, que o Governo precisava de "entender exatamente como estas imagens foram gravadas e como sairam do sistema", visto que "o que acontece nos departamentos governamentais pode ser sensível e importante".



"Sim, eu sei que é algo que o Departamento de Saúde levará adiante como uma investigação interna para entender como isto aconteceu, para garantir que esse tipo de situação não acontece novamente", acrescentou Brandon Lewis.







"Temos que nos preocupar com o facto de que alguém conseguir obter uma gravação com imagens internas de um edificio do Governo", acrescentou.

É "completamente inaceitável"





Sabe-se que as imagens foram registadas pelo serviço de videovigilância do local, e tudo indica que terá sido um funcionário interno a vender as mesmas à comunicação social.





De acordo com Mail on Sunday, o informador terá enviado mensagens a um "ativista anti-confinamento" não identificado, através do Instagram.



Numa das mensagens lia-se: "Tenho algumas imagens muito contundentes de alguém que foi classificado recentemente como 'completamente sem esperança'. Se quiser mais informações, por favor, entre em contacto comigo".



Esta mensagem terá sido enviada a 17 de junho, um dia depois de o ex-conselheiro de Boris Johnson, Dominic Cummings, divulgar trocas de mensagens de texto com o primeiro-ministro no ano passado, nas quais Johnson se referia a Matt Hancock como "totalmente sem esperança".



Numa segunda mensagem, enviada a 19 de junho, dizia: "Eu tenho de ter cuidado, mas isto deixa-o numa posição muito comprometedora com alguém que não é a sua esposa". E outra mensagem, enviada mais tarde no mesmo dia, acrescentava: "Tenho o vídeo completo, agora foi apagado do sistema porque tem mais de 30 dias".





Jeremy Hunt, o antecessor de Hancock como ministro da Saúde e agora presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, afirmou também à BBC, este domingo, que é "absolutamente" necessário haver uma revisão da segurança em Whitehall.



"É totalmente inaceitável, do ponto de vista da segurança, que os ministros sejam filmados dentro dos seus próprios escritórios sem o seu conhecimento e, portanto, haverá questões que as nossas agências de inteligência vão querer examinar com muito, muito cuidado".



"Mas também há outra questão: os ministros precisam de ter determinadas conversas privadas e reuniões com altos funcionários para debater diversos assuntos (...) e precisam de saber que essas conversas permanecerão privadas", acrescentou.



Questionado se a divulgação das imagens polémicas do ex-ministro da Saúde com a sua assessora foi uma violação da Lei de Segredos Oficiais e se a polícia deveria estar envolvida, o Hunt respondeu que "possivelmente" seria, mas acrescentou que os denunciantes devem ser protegidos.





De facto, no sábado, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou ter "conhecimento da distribuição de imagens que teriam sido obtidas em instalações oficiais do Governo".



No entanto, garantiu que "nenhuma investigação criminal foi iniciada".



"Neste momento, este continua a ser um assunto para o departamento governamental competente".