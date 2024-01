Governo cabo-verdiano lança portal para promover ação climática

"Através do portal e de informação digital conseguiremos chegar a todos, à distância de um `clique` no computador ou telemóvel, para terem informação e serem cada vez mais implicados nesta grande tarefa", afirmou o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, na Praia, à margem do lançamento do portal do clima (portaldoclima.gov.cv).

"O ano de 2023 foi um dos mais quentes no mundo, isto tem um impacto na temperatura dos oceanos. Há a previsão de que este ano também será muito quente. Portanto, tudo isto tem a ver com a necessidade de, cada vez mais, investirmos em ações de mitigação e adaptação", acrescentou, numa alusão ao facto de grande parte do território cabo-verdiano ser constituído por mar.

A título de exemplo, o primeiro-ministro apontou que o país "está empenhado" em reduzir a dependência de combustíveis fósseis, procurando produzir mais eletricidade através de fontes renováveis.

"Continuamos com o nosso programa da mobilidade para substituir os veículos a gasóleo e gasolina por veículos elétricos e isso também tem implicações. O caminho é acelerar [a transição] na base de investimentos que temos estado a angariar, com financiamento externo, mas em instrumentos próprios do Estado de Cabo Verde", sustentou.

O Governo está a ultimar as bases de um fundo climático, que em breve deverá ser aprovado em Conselho de Ministros, para depois ser votado no parlamento, criado com o contributo português de 12 milhões de euros de conversão da dívida de Cabo Verde, num gesto que o Governo do arquipélago quer usar como exemplo para financiar a transição energética.

Ulisses Correia e Silva acrescentou que o país pretende, ainda este ano, levar ao parlamento uma lei de bases do clima, que fará a regulação de todo o sistema e que será um "forte comprometimento político", esperando o voto de todos os atores.

No portal do Clima Cabo Verde já se encontra disponível documentação, estatísticas, gráficos, vídeos, jogos e outros recursos informativos e didáticos para promover a ação climática no país