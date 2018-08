Governo checheno atribui ataques a menores aliciados por islamitas

O Estado Islâmico reivindicou na segunda-feira a responsabilidade por três atentados coordenados na república da Chechénia: uma tentativa de ataque suicida, um abalroamento e um ataque à faca contra uma esquadra de polícia. Segundo a polícia, quatro dos cinco atacantes foram abatidos.Os ataques ocorreram em Grozny e Shali, na Chechénia.



Uma das ações foi desencadeada por um bombista suicida, que feriu vários polícias. O jovem alegadamente envolvido nesta ação sobreviveu à explosão e foi levado para um hospital.Ainda segundo as autoridades locais, outros dois menores tentaram fazer detonar uma bomba de gás num carro, mas este não explodiu.O Presidente checheno, Ramzan Kadyrov, afirmou, em comunicado, que os jovens foram “confundidos” pelos recrutadores do Estado Islâmico e que “o facto de eles recrutarem adolescentes imaturos mostra quenão têm vergonha ou consciência”.O ministro das Comunicações da Chechénia, Dzhambulat Umarov, adiantou à agência de informação russa Tass que os presumíveis atacantes tinham entre 11 e 16 anos.Embora os ataques sejam comuns e possam envolver “veteranos” de conflitos anteriores na Chechénia e no exterior, as notícias sobre o envolvimento de menores constituem um dado novo na realidade chechena.