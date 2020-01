Governo chinês terá demolido mais de 100 cemitérios da minoria étnica uigure

The Chinese government has now destroyed the central Uyghur graveyard in Khotan. It was also the site of several sacred shrines. pic.twitter.com/lw3Q4OSvy6 — Rian Thum (@RianThum) 11 de junho de 2019

Ao longo de meses de investigação em conjunto com a comunidade uigure e depois de analisar centenas de imagens de satélite, a estação CNN concluiu queEm resposta a estas investigações, o Governo chinês não negou a destruição desses locais. “Os governos em Xinjiang respeitam e garantem totalmente a liberdade de todos os grupos étnicos para escolherem os seus cemitérios e métodos de funeral e enterro”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.Geng Shuang frisou ainda queUm outro comunicado do Governo veio anunciar a “realocação” de um cemitério uigure da cidade de Aksu devido a “exigências do planeamento da cidade e promoção de outras construções”.A destruição de cemitérios uigures foi denunciada pela primeira vez em outubro de 2019 pela agência noticiosa francesa AFP que, com a ajuda de especialistas em imagens de satélite, descobriu que pelo menos 45 cemitérios tinham sido demolidos desde 2014.Na altura, os jornalistas da AFP visitaram alguns desses locais e descobriram vários ossos que cientistas confirmaram serem de humanos., entre as quais a uigure, explicou o historiador Rian Thum, que tem estudado a presença do islamismo na China.

Crise de direitos humanos

A China tem estado sob escrutínio internacional desde que foram divulgados documentos que alegadamente confirmamO Departamento de Estado norte-americano, responsável pelas relações internacionais dos EUA, afirmou que cerca de dois milhões de pessoas de minorias étnicas muçulmanas, incluindo uigures, têm sido mantidas numa enorme rede de campos de detenção na China desde 2017.Ainda assim, o Governo chinês tem consistentemente negado uma violação dos direitos humanos e garante que os campos mencionados pelos EUA não são de detenção, mas sim “centros de treino vocacional” nos quais as pessoas participam voluntariamente e que têm como objetivo pôr fim ao extremismo que origina ataques terroristas.Em declarações à CNN, várias das pessoas que passaram por estes campos. Em novembro, documentos divulgados pelos meios de comunicação internacionais alertaram para um programa “ideológico” de reeducação destas minorias nos campos de detenção.

"Erradicar a cultura uigure"

Fora destes alegados campos de detenção, o Governo parece também estar a tentar apagar elementos chave da cultura uigure, tendo já enviado funcionários públicos para junto de famílias desta etnia para se assegurarem do seu patriotismo.“Este é um enorme esforço para erradicar a cultura uigure como a conhecemos e para a substituir por uma cultura aprovada pelo Partido Comunista da China”, defendeu o historiador Rian Thum.Para os uigures,. “Os uigures vão a santuários ou cemitérios para o seu festival anual de peregrinação e para rezarem e se encontrarem com membros da sua etnia”, explicou Thum à CNN.