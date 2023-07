Governo colombiano e ELN assinam protocolos de cessar-fogo e integração social

Fontes das negociações, que decorrem em Havana, indicaram que os nove protocolos do cessar-fogo nacional e bilateral serão assinados nas próximas horas, para além de quatro documentos técnicos relacionados com o processo de participação social, dois elementos decisivos para fazer avançar o processo de paz.

O negociador do Governo colombiano, Horacio Guerrero, assegurou à Efe que a assinatura de um cessar-fogo provisório constitui um "avanço fundamental" na negociação, e quando se registam avanços substanciais no diálogo com a guerrilha de inspiração guevarista fundada em 1964.

As mais recentes conversações em Havana para a assinatura dos protocolos iniciaram-se na passada segunda-feira, prevendo-se que ainda hoje o Governo e a ELN emitam um comunicado conjunto.

Para 03 de agosto prevê-se o início do cessar-fogo no terreno, incluindo uma missão de verificação, e da atividade do Comité Nacional de Participação, o organismo que deve assegurar o contributo da sociedade civil para o fim do conflito.

Após este terceiro ciclo de conversações em Cuba, prevê-se que as negociações retomem em 14 de agosto com o início de um quarto ciclo e de novo na Venezuela, onde se iniciaram as negociações em novembro passado.

As duas partes deverão decretar o fim das ações ofensivas, uma medida prévia até ao "cessar-fogo bilateral, nacional e provisório" de 180 dias.

Na semana passada, o Comando central (Coce) do ELN ordenou a todas as suas estruturas "que cessem as ações militares ofensivas contra as forças militares e de polícia em todo o território nacional", com o Presidente colombiano Gustavo Petro a assinar um decreto similar.