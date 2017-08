Governo colombiano vai pedir perdão por mortes em ataque aéreo de 1998

Lusa 30 Ago, 2017, 07:15 | Mundo

Com esse ato, anunciado na terça-feira, o Governo vai cumprir a sentença de 30 de novembro de 2012 do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos que condenou o Estado no âmbito do caso relativo ao chamado massacre de Santo Domingo, que deixou ainda 27 feridos.

O ato vai ser presidido pelo ministro da Justiça, Enrique Gil Botero, que irá atuar como porta-voz do Estado, indicou a presidência colombiana em comunicado.

O evento, coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros com outras entidades, as vítimas e familiares, vai ter lugar na principal avenida da povoação de Santo Domingo, Arauca, onde ocorreu o ataque.