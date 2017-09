Governo da Catalunha apresenta urnas de plástico que pretende usar no referendo

RTP29 Set, 2017, 17:48 | Mundo

No conflito entre Madrid e Barcelona, somavam-se já as apreensões de cartazes e boletins de voto. Apesar das operações policiais, as urnas que o Governo catalão pretende usar na consultar popular permaneciam desconhecidas. Até hoje.



A Generalitat apresentou esta sexta-feira as urnas do referendo. Para quem esperava urnas de vidro, nada disso. O Governo catalão vai recorrer a caixas de plástico, sendo o contentor pouco transparente. A urna apresenta o símbolo da Generalitat, o governo regional.



O contentor é fechado com uma tampa de plástico preto, que será selada antes do início da votação com fitas cor de laranja. As fitas apresentam também o símbolo do governo regional, bem como a data da votação: 01-10-2017.



Não é certo como a Generalitat adquiriu as urnas mas a imprensa espanhola avança que a empresa chinesa Smart Dragon Ballot Expert produz recipientes iguais aos que foram apresentados esta sexta-feira.



A empresa vende essas urnas através da plataforma de comércio online Alibaba por valores que oscilam entre os quatro e os sete euros por unidade, dependendo da quantidade adquirida.



Um comercial da empresa indicou ao El País que não foram enviadas recentemente urnas deste tipo para Espanha, mas foram expedidas dez mil unidades para França. A empresa ressalva no entanto que há outras fábricas a produzir urnas deste tipo.



O Governo catalão anunciou que, no próximo domingo, haverá 5.200 mesas de voto em 2.315 locais. Ou seja, a Generalitat necessitará de pelo menos 5.200 urnas para este referendo.



Apesar de as autoridades espanholas terem declarado que este referendo é ilegal, Barcelona insiste que o mesmo irá realizar-se. O Governo catalão anunciou já que, em caso de vitória do ‘sim’, a Catalunha fará a declaração de independência no prazo de 48 horas.



Do outro lado da barricada encontra-se Madrid. As autoridades espanholas insistem que não haverá referendo e deram já ordem para que as urnas sejam confiscadas e os centros de votação encerrados.