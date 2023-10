Governo da Colômbia e dissidentes das FARC adiam cessar-fogo

As negociações, que deveriam ter começado no domingo em Tibu, na fronteira leste do país, começarão a 16 de outubro, disseram representantes do presidente Gustavo Petro e dos dissidentes do Estado-Maior Central (EMC).

O grupo, conhecido como EMC-FARC, rejeita o acordo de paz assinado em 2016 entre as autoridades de Bogotá e as FARC, uma guerrilha marxista que combateu durante mais de meio século no país.

O alto-comissário do governo da Colômbia para a paz também disse que o cessar-fogo bilateral, anunciado no mês passado, entraria em vigor em 16 de outubro, mas que as autoridades iriam suspender de imediato as operações contra os dissidentes.

"É assim que se dá o primeiro passo para abrir uma conversação que se constrói nos territórios com as vozes de todos sem qualquer exclusão", disse Danilo Rueda.

As declarações de Rueda foram alvo de vaias em Tibu, onde milhares de pessoas se deslocaram para testemunhar a abertura das negociações de paz.

Pelo contrário o porta-voz do EMC-FARC foi aplaudido calorosamente em Tibu, território onde a guerrilha está fortemente presente, e admitiu que o caminho para a paz seria longo.

"Temos plena convicção de que é através do diálogo e de uma solução política que conseguiremos resolver os vários problemas", afirmou Andrey Avendaño.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, agradeceu às duas partes o início das conversações e afirmou que terá "benefícios tangíveis" para as comunidades afetadas.

No entanto, o português lamentou a violência persistente contra ex-membros das FARC, em referência aos 15 antigos combatentes assassinados entre 27 de junho e 26 de setembro.

Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia e ele próprio um antigo guerrilheiro, quer pôr fim a seis décadas de conflito armado através de negociações de paz com todos os grupos armados ilegais.