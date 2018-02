Governo da Colômbia oferece garantias à FARC para que retome a campanha

Lusa13 Fev, 2018, 07:56 | Mundo

"O governo reiterou ao partido das FARC a oferta de garantias de segurança, disponibilizou-se para efetuar qualquer ajuste nos esquemas de proteção dos candidatos, e abriu um canal direto de comunicação", revelou em Bogotá o ministro do Interior, Guillermo Rivera.

O ministro liderou hoje a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Desempenho do Sistema de Proteção Integral, que contou com a presença do diretor do Partido da Força Alternativa Revolucionária Comum/FARC ), Jorge Torres Victoria.

O chefe de Gabinete do Ministro assegurou à saída da reunião que "a oferta do Governo de novas garantias de segurança" tinha sido "muito bem recebida por Torres Victoria, que durante os tempos da guerrilha tinha o cognome de Pablo Catumbo.

O partido da antiga guerrilha colombiana FARC anunciou no dia 09 de Fevereiro a suspensão da sua campanha eleitoral para as eleições de 2018 devido à ausência de "garantias" de segurança, após "sabotagens e agressões" contra alguns dos seus candidatos.

"Tendo em conta os factos ocorridos contra os nossos candidatos, principalmente contra Rodrigo Londoño (Timochenko), candidato às presidenciais (...), a decisão foi de suspender (a campanha) até que o Governo nos dê garantias mínimas" para prosseguir, disse à AFP Imelda Daza, candidata à vice-Presidência pela FARC..

Os colombianos são chamados a votar nas eleições legislativas a 11 de Março e, depois, nas presidenciais a 27 de Maio.

Nestas duas eleições, os ex-integrantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) - agora dissolvidas e convertidas num partido político, a Força Alternativa Revolucionária Comum/FARC - vão apresentar-se como candidatos pela primeira vez.

Timochenko, líder da FARC e candidato presidencial, teve de cancelar várias deslocações por razões de segurança e precisou de ser protegido contra ameaças de agressões durante reuniões ou à saída de entrevistas, assegurou Imelda Daza.

Com 1% das intenções de voto, Timochenko está em último lugar entre os candidatos, segundo as recentes pesquisas de opinião.