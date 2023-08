Governo da Guiné-Bissau promete pagar aos funcionários públicos esta semana

Os salários dos funcionários públicos guineenses costumam ser pagos até ao dia 18 de cada mês, mas os pagamentos relativos a agosto ainda não foram efetuados, o que deverá acontecer "no decurso desta semana", prometeu o governante.

O ministro negou a existência de qualquer problema em relação aos salários e garantiu que "a partir de quarta-feira, dia 23, serão processados do Tesouro Público para os bancos privados".

Os pagamentos começarão a ser feitos, ainda segundo o governante, após a conclusão da mudança de nomes de titulares com poderes de assinatura no Tesouro Público.

"Houve um ligeiro atraso ligado à mudança do `facsimile`, porque o salário estava praticamente todo processado" pelo Governo cessante, observou Seidi, referindo-se às mudanças nas credenciais de responsáveis com capacidades para movimentar as contas públicas.

O ministro da Economia e Finanças prestou declarações à Lusa à saída da primeira reunião de Conselho de Ministros do novo Governo da coligação Plataforma da Aliança Inclusiva (PAI) Terra Ranka, liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

O novo governo tomou posse há pouco mais de uma semana e questionado sobre se irá manter a data de pagamento de salários no dia 18 de cada mês, o ministro disse que é um assunto a ser estudado, mas que "em princípio é para se manter".