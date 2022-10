Governo da Guiné-Bissau vai propor a PR que marque legislativas a partir de 14 de maio

"Vai sugerir-se que a data das eleições seja para o mês de maio, ou seja, a partir de 14 de maio", afirmou Fernando Gomes.

O ministro falava aos jornalistas depois de mais uma reunião com os partidos políticos guineenses, que decorreu no Palácio do Governo, em Bissau.

"Esta é a proposta de todos os participantes nesta reunião. Vamos fazer essa sugestão ao Governo que por sua vez vai fazer a proposta a quem de direito, refiro-me ao Presidente da República, para após o cumprimento das formalidades legais marcar a data", afirmou Fernando Gomes.

Na semana passada, depois de um encontro com os partidos políticos, tinha sido avançada a data de 23 de abril para a realização das eleições legislativas, que o chefe de Estado tinha marcado inicialmente para 18 de dezembro, após ter dissolvido o parlamento, em maio.

O ministro explicou que o período do jejum do Ramadão,c elebração muçulmana, vai começar a 21 de março e terminar a 20 de abril, o que coincidiria com o período da campanha eleitoral.

Fernando Gomes referiu também que só depois de a data das eleições ser fixada pelo Presidente guineense é que será feito o cronograma eleitoral e determinado o dia em que começa o recenseamento.

"Assim que for marcada a data estaremos em condições de fixar a data do recenseamento eleitoral", acrescentou.

Em declarações na sexta-feira aos jornalistas, Umaro Sissoco Embaló afirmou estar a aguardar pela proposta do Governo para convocar os partidos políticos para marcar a nova data das eleições legislativas.