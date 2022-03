Governo da Guiné Equatorial indemniza 84 famílias vítimas das explosões de Bata

No dia 07 de março de 2021, quatro explosões devastaram o campo de Nkoa-Ntoma em Bata, a capital económica, e muitas áreas residenciais vizinhas.

Na origem das explosões esteve um fogo causado por queimadas mal controladas que acabaram por incendiar o arsenal militar.

Cada família recebeu cerca de 12 mil euros e as pessoas amputadas após o desastre receberam cerca de seis mil euros, avança a agência de notícias France-Presse (AFP).

Segundo o canal de televisão TVGE, o Governo da Guiné Equatorial gastou cerca de 1,1 milhões de euros para compensar as vítimas.

Na cidade de Bata vivem cerca de 800 mil dos cerca de 1,4 milhões de habitantes deste pequeno estado rico em petróleo e gás, onde a grande maioria da população vive abaixo do limiar da pobreza.

Teodoro Obiang Nguema governa o país com mão de ferro há mais de 42 anos e a economia do país está em declínio devido à queda dos preços dos hidrocarbonetos desde 2014, do qual é 90% dependente.

Foi precisamente nesse ano, em 2014, a Guiné Equatorial entrou na Comunidade dos Países de Linga Portuguesa (CPLP).