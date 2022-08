Governo da Nicarágua ordena fecho de seis estações de rádio católicas

A decisão surge num momento de crescentes tensões entre o ramo executivo e a Igreja Católica.

As estações afetadas são Radio Hermanos, Radio Nuestra Senora de Lourdes, Radio Nuestra Senora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, e Radio San José, que operam em municípios do norte da Nicarágua, de acordo com a diocese de Matagalpa, que as administra.

A Diocese de Matagalpa, chefiada pelo bispo Rolando Álvarez, disse em comunicado que a diretora da Telcor, Nahima Janett Díaz Flores, lhe enviou uma carta a informar do encerramento da Rádio Hermanos com o fundamento de que desde 30 de Janeiro de 2003 não tem uma licença válida.

A este respeito, a diocese manteve que o bispo apresentou pessoalmente documentação à Telcor a 7 de junho de 2016, na qual solicitou os títulos atuais da Rádio Hermanos e de seis outras estações, cuja carta foi recebida "e nunca foi respondida".