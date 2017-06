Governo da Venezuela assume apoio financeiro a Portugueses

Entre cidadãos nacionais e lusodescendentes a comunidade portuguesa na Venezuela é de um milhão e trezentas mil pessoas. Apesar de meses de violência nas ruas a maioria dos portugueses quer ficar no país.



A comunidade, a maior em termos de estrangeiros no país, está integrada e tem uma importância estratégica já que uma grande parte da cadeia de distribuição do ramo alimentar no país está nas suas mãos.



O enviado especial da RTP ao país, Pedro Sá Guerra, avança que há abertura para criar uma linha de crédito especifica para apoiar os empresários portugueses a recuperar os negócios que foram afetados. Anunciam-se também medidas para revitalizar o setor das padarias, que os portugueses dominam no país, e que luta com o racionamento da farinha que é um bem apenas transacionado pelo Estado. Promete-se a liberalização, a troco e um preço máximo para a venda de pão.



Da reunião desta quinta feira em Caracas ficou ainda decidido uma maior cooperação entre as autoridades venezuelanas e os consulados portugueses no pais, nomeadamente no diz respeito os nacionais lusos detidos pela polícia durante as manifestações anti-regime. Nos últimos dias terão sido seis. Um deles foi libertado nas últimas horas.