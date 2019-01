Partilhar o artigo Governo de Bolsonaro confirma saída do Brasil do pacto de migração da ONU Imprimir o artigo Governo de Bolsonaro confirma saída do Brasil do pacto de migração da ONU Enviar por email o artigo Governo de Bolsonaro confirma saída do Brasil do pacto de migração da ONU Aumentar a fonte do artigo Governo de Bolsonaro confirma saída do Brasil do pacto de migração da ONU Diminuir a fonte do artigo Governo de Bolsonaro confirma saída do Brasil do pacto de migração da ONU Ouvir o artigo Governo de Bolsonaro confirma saída do Brasil do pacto de migração da ONU

Tópicos:

BBC News, Genebra, Itaaty, Migração Segura Ordenada, Pacto,