Governo de Cabo Verde com três novos ministérios, um ministro e seis secretários de Estado

20 Dez, 2017

A proposta de alteração governamental apresentada hoje por Ulisses Correia e Silva ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, inclui ainda a criação do cargo de vice-primeiro-ministro, que será ocupado em acumulação pelo atual ministro das Finanças, Olavo Correia.

Entra também para o elenco governamental com o cargo de ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, o diplomata Júlio Herbert Lopes, enquanto o atual ministro dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros sobe a ministro de Estado.

Os três novos ministérios - Indústria, Comércio e Energia, Turismo e Transportes e Economia Marítima - resultam do "desmembramento", segundo o primeiro-ministro, do atual Ministério da Economia e Emprego.

O atual ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves, fica com a tutela dos ministérios do Turismo e Transportes e Economia Marítima, enquanto para o Ministério da Indústria, Comércio e Energia entra Alexandre Monteiro, atual presidente do Conselho de Administração da empresa pública de energia Electra.

O ministério da Economia Marítima passa a localizar-se na ilha de São Vicente e terá como secretário de Estado Adjunto, Paulo Lima Veiga.

Entram ainda para o Governo seis secretários de Estado para os gabinetes do vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças, ministro da Economia Marítima, ministra da Educação e chefia do Governo.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, terá como secretário-adjunto das Finanças, o técnico do Banco Mundial Gilberto de Barros, como secretária de Estado da Modernização Administrativa, a atual vereadora da Câmara da Praia, Edna Oliveira, e como secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional, o especialista em comunicação Pedro Lopes.

O atual diretor do gabinete do Primeiro-Ministro, Carlos Monteiro, irá assumir o cargo de secretário de Estado Adjunto do Ministro de Estado.

O presidente do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais, Amadeu Cruz, entra para secretário de Estado Adjunto da Educação.

Esta é a primeira mudança do elenco governamental que tomou posse a 20 de abril de 2016, que era composto por 11 ministros, além do primeiro-ministro, e não tinha secretários de Estado.