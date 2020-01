Governo de Cabo Verde separa Turismo da Economia Marítima após saída de ministro

O comunicado do Governo liderado por Ulisses Correia e Silva sobre esta remodelação governamental, enviado hoje à Lusa, refere que José Gonçalves pediu a sua demissão ao primeiro-ministro, invocando motivos pessoais, em novembro.

Será substituído na pasta da Economia Marítima pelo atual secretário de Estado da mesma área, Paulo Veiga, naquelas funções desde 2018. Na pasta do Turismo e Transportes Marítimos, que assim efetiva a separação das duas tutelas no atual Governo, José Gonçalves será substituído pelo economista Carlos Santos, até agora administrador para Cabo Verde do grupo hoteleiro português Oásis.

O comunicado não adianta mais explicações sobre a saída de José Gonçalves do executivo, mesmo apesar de o ministro ter participado na véspera, quarta-feira, no debate da primeira sessão parlamentar de 2020, prestando durante várias horas esclarecimentos aos deputados.

"O facto de ter ido e feito um bom debate no parlamento, sabendo que ia deixar o Governo, é um retrato vivo de um homem emocionalmente forte e dedicado. O primeiro-ministro agradece ao doutor José Gonçalves pelo serviço prestado ao país enquanto membro do Governo", lê-se ainda no comunicado.

A tomada de posse dos dois novos ministros está agendada para o Palácio Presidencial, esta sexta-feira, pelas 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

Na mesma ocasião, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, vai também empossar, como estava previsto antes, o novo ministro-adjunto do primeiro-ministro e da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, que substitui Júlio Herbert, encontrado sem vida no seu gabinete, em 21 de outubro último.

Com esta recomposição, o Governo liderado desde 2016 por Ulisses Correia e Silva passa a contar com um primeiro-ministro, um vice-primeiro-ministro, um ministro de Estado e 12 ministros.