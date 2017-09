Governo de Caracas considera medidas dos EUA "irracionais" mas também "uma honra"

Lusa26 Set, 2017, 07:40 | Mundo

"A Venezuela rejeita categoricamente a decisão irracional do Governo dos Estados Unidos de catalogar novamente o nobre povo venezuelano como uma ameaça para a segurança nacional, neste caso sob falsos pretextos de que representam uma ameaça terrorista e para a ordem pública norte-americana", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

No domingo, o Presidente norte-americano substituiu o seu polémico decreto que impedia a entrada de pessoas de seis países de maioria muçulmana com um que impõe restrições a oito nações, incluindo a Venezuela.

Segundo a ordem de Trump, a Venezuela está incluída porque "o seu Governo não coopera na verificação dos seus cidadãos [para saber se] representam ameaças para a segurança nacional ou pública".

As restrições centram-se em "funcionários do Governo da Venezuela que são responsáveis pelas deficiências identificadas", foi dito.

As restrições são dirigidas a funcionários públicos e familiares diretos, especificamente os relacionados com os ministérios de Relações Interiores e Exteriores, assim como do Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Imigração, do organismo policial Corpo de Investigação Científica, Penal e Criminalísta (CICPC) e do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços secretos).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano afirma que estas ações fazem parte de uma "campanha de agressões sistemáticas" dos Estados Unidos contra o seu país, que usam a luta contra o terrorismo como meio para "alcançar objetivos políticos" e "exercer pressão sobre as instituições do Estado venezuelano".

O vice-presidente Tareck el Aissami disse mesmo que as medidas dos Estados Unidos são uma "honra" e um "troféu", apesar de também as ter classificado de "agressão".

"Que o império `ianque` nos sancione a nós, que somos revolucionários, tomamo-lo como (...) o reconhecimento máximo das nossas lutas históricas. Para nós é uma honra que o império nos sancione", disse El Aissami, classificando o Presidente norte-americano, Donald Trump, de desequilibrado e "arrogante".

Já o Presidente Nicolás Maduro culpou o chefe do parlamento, o opositor Julio Borges, pelas medidas tomadas pelos Estados Unidos. O chefe de Estado disse que pouco lhe importava se teria visto para ir aos Estados Unidos, país onde sempre que teve de ir foi "obrigado".