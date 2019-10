Governo de Hong Kong declara emergência e proíbe mascaras

Foto: Athit Perawongmetha - Reuters

A partir de sábado, entra em vigor a lei aprovada pelo Governo da Região Administrativa Especial chinesa que proíbe o uso de máscara durante os protestos.



Por sua vez, as Nações Unidas lembram que a liberdade de reunião é um dos direitos fundamentais dos cidadãos. E que os governantes do território devem respeitar as pessoas que têm saído à rua para protestar, num movimento pró-democracia.