Governo de Israel vai reunir-se nos Golã ocupados para fundar o colonato "Trump"

Lusa13 Jun, 2019, 21:35 | Mundo

Trump reconheceu, em 25 de março, a soberania de Israel sobre a parte dos Golã que o Estado judaico conquistou à Síria durante a guerra dos Seis Dias em 1967, e que depois anexou em 1981.A ONU nunca reconheceu esta anexação e considera que Israel ocupa esta parte do planalto do Golã."O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fará votar pelo Governo a criação de uma nova localidade nos Golã com o nome do Presidente Trump", indicou em comunicado o gabinete do primeiro-ministro israelita."O conselho de ministros vai reunir-se no planalto do Golã este domingo para agradecer ao Presidente Trump ter reconhecido a soberania israelita sobre os Golã", segundo o comunicado.Netanyahu anunciou em abril que um colonato israelita nos Golã ocupado teria o nome de Trump.Os media israelitas afirmaram que esta nova localidade será designada "Ramat Trump" (Monte Trump), e construída na parte norte do território.Cerca de 18.000 sírios que pertencem à comunidade drusa - com a maioria a recusar cidadania israelita - ainda vivem nos Golã ocupados, onde foram instalados cerca de 22.000 colonos israelitas em 33 colonatos de povoamento.