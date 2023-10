Governo de Macau aconselha residentes a não viajarem para território israelita

As pessoas que já se encontram em viagem devem "acompanhar atentamente a evolução da situação e estarem vigilantes, para garantir a segurança pessoal", disse, em comunicado, a Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau.

Macau tem emitido o nível 2 de alerta de viagem - de um total de três escalões - para Israel. De acordo com o `site` da DST, este nível sugere ao turista que "reconsidere viagens não-essenciais".

"Representa um aumento da ameaça à segurança pessoal", lê-se.

No domingo, a DST disse estar "atenta à situação em Israel e na Palestina, não tendo, até ao momento, recebido qualquer pedido de informação ou assistência".

O departamento governamental da região administrativa disse ainda estar em contacto com o Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China em Macau e com operadores turísticos.