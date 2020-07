Governo de Macau nega que empresário malaio em fuga esteja no território

"A polícia da Malásia, contrariando as regras e as práticas no âmbito de cooperação policial internacional, divulgou unilateralmente que Lao XX [Low Taek Jho] se encontra em Macau, informação que não corresponde à verdade", indicou o Gabinete do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, num comunicado difundido na página oficial na Internet.

Em 2018, as autoridades policiais malaias pediram informações sobre Jho Low ao subgabinete de Macau da Polícia Judiciária do Gabinete chinês da Interpol, tendo sido dada uma "resposta clara de que o referido indivíduo não se encontrava" na região administrativa especial chinesa.

Desde 2018 "até ao presente, a polícia da Malásia não efetuou qualquer comunicação para as autoridades de Macau, nem formulou qualquer pedido", acrescentou.

No mesmo comunicado, o gabinete de Wong Sio Chak salientou que "a polícia de Macau cumpre sempre a lei e os procedimentos, tomando uma atitude pragmática e franca e de acordo com os princípios de igualdade, reciprocidade e de respeito mútuo no que toca ao desenvolvimento de uma cooperação policial efetiva com todos os países e regiões".

Consultor do fundo estatal da Malásia 1 Malaysia Developmente Bank (1MDB), Low Taek Jho, também conhecido como Jho Low, é acusado nos dois países de suborno e branqueamento de capitais.

Na sequência de um acordo com as autoridades norte-americanas, Low e a família concordaram em entregar mais de 700 milhões de dólares (638 milhões de euros) em ativos e, até o momento, os EUA ajudaram a Malásia a recuperar mais de 600 milhões de dólares (547 milhões de euros), segundo o Departamento de Justiça norte-americano.

O fundo 1MDB foi criado em 2009 para promover o desenvolvimento económico no país, pelo então primeiro-ministro Najib Razak, condenado na terça-feira a 12 anos de prisão e multado em 42 milhões de euros por sete acusações de corrupção apresentadas no primeiro julgamento deste caso.

Najib Razak, que governou o país entre abril de 2009 e maio de 2018, afirmou sempre ser inocente e garantiu ter sido enganado por Jho Low, mas o tribunal considerou provada a ligação entre os dois, sendo o segundo tido como estratega do plano de corrupção.

O esquema de corrupção do 1MDB surgiu em 2015, quando uma investigação jornalística expôs o desvio de vários milhões de dólares do fundo estatal para as contas privadas de Najib Razak.

Najib, que tem pendentes mais 35 acusações de corrupção e quatro julgamentos, desviou, em conjunto como os conselheiros, 3,2 mil milhões de euros do mecanismo de investimentos do Estado malaio, o que levou à sua queda do poder em 2018.