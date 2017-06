Governo de Macron remodelado

Um mês depois de ter entrado em funções, Emannuel Macron é forçado a fazer uma remodelação governamental devido à demissão de três ministros, todos eles do Modem, o partido centrista que o apoiou na candidatura à presidência francesa.

Três novas caras, todas mulheres entram para o novo governo. Nicole Belloubet sai do Conselho Constitucional para assumir a pasta da Justiça. A nova ministra da Defesa é Florence Parly, enquanto o lugar de Secretária dos Assuntos Europeus é ocupado por Nathalie Loiseau.O ex-ministro da Justiça, Francois Bayrou e a ministra da Defesa, Sylvie Goulard demitiram-se por estarem a ser investigados por uso indevido de dinheiros públicos na contratação de assistentes para o Parlamento Europeu.O Ministro do Interior, Bruno Le Roux, também apresentou a demissão na terça-feira na sequência de um escândalo noticiado pela estação TMC, que envolve a contratação das duas filhas, ainda menores, para assistentes parlamentares. As duas filhas foram alegadamente contratadas quando tinham 15 e 16 anos e estavam a estudar no ensino secundário.O líder do Modem e ex-ministro da Justiça, Bayrou afirmou que abandona o governo porque não consegue viver sem poder falar livremente.O ministro mais próximo do presidente, Richard Ferrand, vai liderar a bancada parlamentar do movimento República em Marcha, que alcançou a maioria absoluta nas eleições do fim de semana passado.