Governo de Maduro quer impedir Guaidó de se candidatar em novas eleições

A decisão foi anunciada pelo responsável que fiscaliza o património público venezuelano e que investigou o autoproclamado Presidente interino.



Elvis Amoroso concluiu que Guaidó usurpou funções, cometeu atos no estrangeiro que lesaram gravemente o povo da Venezuela e viajou sem autorização da assembleia nacional constituinte.



A ser aplicada, esta decisão retira Juan Guaidó do cargo de Presidente do Parlamento e impede-o de se candidatar às eleições.