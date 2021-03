Governo de Moçambique confirma a morte de dezenas de pessoas após ataques em Palma

Entre as vítimas estão cidadãos estrangeiros, do Reino Unido, França e África do Sul, que tentavam escapar do local, no âmbito de uma operação de resgate. O impacto destes novos episódios de violência em Cabo Delgado ainda está por avaliar, já que centenas de pessoas continuam desaparecidas. As testemunhas relatam momentos de verdadeiro terror.