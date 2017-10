Governo de Rajoy pediu desculpas pela violência policial

O governo regional prepara-se para declarar a independência unilateral da Catalunha.



Ontem, o Governo de Rajoy pediu desculpa pela ação policial que provocou mais de 800 feridos no dia do referendo.



O Governo lamenta, mas decidiu manter na Catalunha os agentes da polícia que enviou para a região durante mais uma semana e meia.



O Governo catalão já publicou os números definitivos do referendo: o sim à independência ganhou com 90,18% dos votos. Na próxima terça-feira, há plenário no parlamento, onde a votação maioritária dos separatistas levará Carles Puigdemont a proclamar a independencia unilateral.



Madrid apela à dissolução do parlamento e convocação de eleições na região. O Governo de Rajoy volta a pedir aos separatistas que reconsiderem.



No mundo das finanças e empresas, ninguém quer sair prejudicado pela instabilidade que se vive por estes dias na Catalunha. Por isso mesmo, as empresas e os bancos sedeados naquela região estão a deslocalizar as sedes para outras zonas.



Ontem a notícia era de que o Caixabank transferiu a sede social para Valencia, hoje foi a vez da Fundação La cCixa se mudar para Palma de Mallorca.