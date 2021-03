Governo de transição Líbio aprovado pelo Parlamento

Após dois dias de intensos debates, o Parlamento eleito aprovou a equipa de Abdel Hamid Dbeibah por 121 votos entre os 132 deputados presentes, segundo imagens transmitidas em direto pela televisão.

"Agradeço-vos pela confiança", reagiu o milionário de 61 anos, que foi designado primeiro-ministro em 05 de fevereiro por 75 responsáveis líbios de todas as partes reunidos em Genebra sob a égide da ONU, juntamente com um Conselho Presidencial de três membros.

Os deputados líbios estavam reunidos desde segunda-feira na cidade de Sirte, a meio caminho entre as regiões rivais do Leste e do Oeste, e debateram longamente a composição do Governo de Dbeibah, a repartição geográfica dos postos e o calendário do executivo.

A ONU tinha saudado na segunda-feira uma "sessão histórica" e uma "etapa crucial" para a unificação do país.

O Parlamento eleito, profundamente dividido, reuniu-se raramente nos últimos anos.

"Este será o Governo de todos os líbios", prometeu hoje o primeiro-ministro, num breve discurso após a votação. "A Líbia é uma e unida", proclamou Dbeibah, originário de Misrata (oeste).

O presidente do Parlamento, Aguila Saleh, por seu turno, saudou "um dia histórico".

O primeiro-ministro apresentou um Governo "representativo de todos os líbios", composto por dois vice-primeiros-ministros, 26 ministros e seis ministros de Estado.

Dois ministérios decisivos, Negócios Estrangeiros e Justiça, foram entregues a mulheres, uma decisão inédita na Líbia.

Dbeibah deverá agora unificar as instituições líbias e conduzir a transição até às eleições de 24 de dezembro, programadas no quadro do processo das Nações Unidas.

Depois da queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011, a Líbia mergulhou no caos, com divisões e lutas de influência no contexto de ingerências estrangeiras.

O fim dos combates no verão e o lançamento de um processo político sob a égide da ONU reavivou a esperança de um relançamento da economia do país do Norte de África rico em petróleo.

O primeiro-ministro deve também responder às expectativas dos líbios, cujo quotidiano é marcado pela escassez de dinheiro, gasolina e eletricidade e por uma inflação galopante. As infraestruturas estão destruídas e os serviços falham.

Os desafios são enormes após 42 anos de ditadura e uma década de violência desde a intervenção internacional, com cobertura da NATO, desencadeada em março de 2011 e concluída em outubro do mesmo ano com a morte do "Guia" Kadhafi, perseguido até ao seu reduto de Sirte.