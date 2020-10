Governo defende que mandato do presidente do Tribunal de Contas não deve ser renovado

Esta é a forma, diz Costa, para que o mandato seja exercido com independência, sem entrar em conta com possíveis renovações.



O primeiro-ministro diz que a estabilidade do Tribunal de Contas com a composição de conselheiros daquela instituição e que a decisão não se prende com o parecer emitido pelo tribunal sobre a contratação pública, que Costa diz só ter conhecido mais tarde.



António Costa argumenta que "oportunamente" o Governo irá apresentar uma proposta de novo presidente do Tribunal de Contas.



O mandato do presidente do Tribunal de Contas terminou a 30 de setembro.