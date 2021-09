Governo do Brasil anuncia plano contra queimadas

Numa breve declaração à imprensa, na qual não foi permitido aos jornalistas fazerem perguntas, o governo federal reuniu três ministros no Palácio do Planalto para anunciar as medidas, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a admitir que o Brasil precisa de melhorar a sua imagem na área ambiental.Além de Nogueira, estiveram presentes os responsáveis pela tutela do Ambiente, Joaquim Leite, e Justiça, Anderson Torres.", disse Nogueira, acrescentando queao tema, o que dará ao país uma "".Já Joaquim Leite declarou que o executivo tem as "ferramentas" e "está a atuar de forma contundente para combater a desflorestação".Entre o conjunto de medidas apresentadas para o combate a queimadas, os governantes indicaram ações já divulgadas anteriormente e algumas já em vigor.Das medidas já conhecidas, o ministro do Ambiente citouA contratação dos novos funcionários já havia sido anunciada pelo vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, numa reunião do Conselho da Amazónia Legal na semana passada.A declaração dos ministros ocorreu um dia após Bolsonaro - que viu a desflorestação e incêndios no país baterem recordes desde que chegou ao poder, em janeiro de 2019 -, ter afirmado que o seu homólgo norte-americano, Joe Biden, tem "quase uma obsessão pela questão ambiental" e que isso "atrapalha um pouquinho" a relação com o Brasil.Também na segunda-feira, em entrevista ao programa Roda Viva, o presidente da Associação Brasileira de Agronegócio, Marcello Brito, fez críticas à atuação do governo na área ambiental.", afirmou Brito.A Amazónia brasileira registou 27.910 focos de incêndio em agosto, cinco vezes mais do que em julho passado, quando 4.977 áreas de incêndio foram registadas, informou na terça-feira o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).