Governo do Camboja confirma morte de nacional em ataque do Hamas

A vítima cambojana é um estudante que não foi identificado, escreveu Hun Manet nas redes sociais, afirmando que três outros estudantes cambojanos foram resgatados de zonas de conflito e encontram-se em segurança.

Na mensagem, Manet expressou "tristeza e pesar pela família do estudante que perdeu a vida".

O primeiro-ministro tailandês, Srettha Thaivin, disse hoje, em conferência de imprensa, que Banguecoque está a tentar confirmar informações sobre um tailandês que terá morrido nos combates, além de outros onze raptados pelo Hamas.

Srettha Thaivin disse ainda que um avião da Força Aérea está a postos para voar para Israel caso seja necessário levar a cabo a retirada dos cidadãos tailandeses.

"Quero que todos os tailandeses regressem a casa em segurança", declarou o dirigente no sábado à noite na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com as autoridades tailandesas, cerca de 25.000 tailandeses estão em Israel, muitos deles trabalham na agricultura perto da Faixa de Gaza.

As Filipinas, com cerca de 30.000 cidadãos em Israel, também estão a investigar informações que dão conta do rapto de nacionais pelo Hamas.

"A embaixada das Filipinas em Telavive recebeu estas informações não confirmadas. Estamos ainda a verificá-las", declarou a representação diplomática.

Mais de 300 cidadãos israelitas morreram na ofensiva do Hamas, enquanto cerca de 1.600 ficaram feridos, de acordo com meios de comunicação social israelitas, que citam fontes médicas.

Do lado palestiniano, morreram pelo menos 232 pessoas e 1.700 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas desde 2007.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.