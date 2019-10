Governo do Mali anuncia libertação de professores sequestrados na sexta-feira

"O Governo da República do Mali informa a opinião pública nacional e internacional sobre a libertação efetiva de professores raptados em 25 de outubro de 2019, durante o ataque a escolas na cidade de Korientzé [centro-sul] por indivíduos armados", anunciou o Executivo em comunicado.

"O Governo agradece toda a boa vontade investida na libertação dos reféns", acrescentou a nota, que não apresentou outros esclarecimentos.

Seis professores, de acordo com fontes locais - cinco, segundo o Governo do Mali - tinham sido sequestrados por assaltantes que invadiram "em grande número, armados e de mota", várias escolas, de acordo com a agência France-Presse, que cita um membro do conselho municipal da localidade a 150 quilómetros da capital regional, Mopti.

A mesma fonte refere que antes de partirem, os atacantes tinham incendiado materiais escolares no pátio da escola.

Uma outra fonte, ligada às forças de segurança, aponta que o ataque se baseia no facto das aulas naquela escola serem dadas em francês.

Mais de 900 escolas estão fechadas no Mali, mais de dois terços desse número no centro do país da região do Sahel, que desde 2012 é atingida por insurreições por parte de independentistas, salafistas e `jihadistas`, assim como por violência intercomunitária.