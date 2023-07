Governo do Peru prolonga estado de emergência após anúncio de novos protestos

Os manifestantes exigem a renúncia da Presidente, Dina Boluarte, o encerramento do Congresso e convocação de novas eleições gerais.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros, segundo o primeiro-ministro, Alberto Otárola, que garantiu que o Executivo respeitará o direito de protesto, mas sublinhou que este não deve afetar as pessoas nem os bens públicos e privados.

"Aprovámos um decreto supremo que prorroga o estado de emergência no Corredor Rodoviário Sul e estabelece o estado de emergência nas redes rodoviárias regionais e locais", disse.

Otárola disse que o objetivo desta medida é "garantir a livre circulação" durante as celebrações do aniversário da independência do Peru, que têm como data central o dia 28 de julho, e manter "o direito à livre circulação, especialmente na próxima semana".