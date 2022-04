Governo do Príncipe quer maior empenho do Estado são-tomense para mitigar "dupla insularidade"

"É do conhecimento das autoridades nacionais estas dificuldades que o Príncipe tem vivido, consequências diretas da dupla insularidade e da descontinuidade territorial. Tratando-se de um Estado unitário, para promover a coesão nacional e o sentimento de igualdade entre todos os são-tomenses, o Estado deveria fazer mais para responder com medidas concretas, assertivas, para mitigar estes impactos, que são reais e diretos", afirmou Filipe Nascimento, em entrevista à agência Lusa.

Até agora, sustentou, o Governo central "ainda não encontrou soluções sustentáveis para eliminar estas situações que têm causado um isolamento muito preocupante".

"Queremos sentir outro engajamento do Estado para juntos ultrapassarmos as dificuldades que temos sentido", comentou, acrescentando que é a população da ilha do Príncipe que "está a pagar o preço da descontinuidade territorial de um só Estado que é São Tomé e Príncipe".

Filipe Nascimento lamentou falhas nas transferências do Governo central para o regional, previstas no âmbito da descentralização de competências.

A resposta às necessidades da população da ilha tem sido "muito difícil", numa altura em que "as transferências de verbas têm sido muito, muito críticas", disse, apontando que "[há] quase uma ausência de transferência de recursos do Estado para o poder regional".

"O governo regional, com os parcos recursos que tem, vai dando resposta a algumas necessidades locais da população, na educação, na saúde, na agricultura, pecuária, pesca, ambiente e mesmo no turismo", afirmou o presidente do governo regional.

No entanto, sublinhou, a ilha precisa de um envolvimento do Estado, por exemplo, para a construção de infraestruturas de apoio ao turismo, principal motor da economia do Príncipe, e para responder às necessidades da população, com destaque para a saúde.

A região não tem um bloco operatório, o que obriga a evacuações médicas constantes para a ilha de São Tomé, que representam "um custo muito avultado" e que é suportado pelas receitas regionais.

A ilha do Príncipe tem uma população fixa de cerca de oito mil habitantes, que pode atingir os dez mil com trabalhadores que se instalam temporariamente para desenvolver negócios ou trabalhar na salga do peixe.