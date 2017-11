Governo e oposição retomam diálogo a 1 de dezembro na República Dominicana

Lusa16 Nov, 2017, 16:58 | Mundo

"Informamos que nos dias 1 e 2 de dezembro se celebrará uma reunião em Santo Domingo, com o Governo e a oposição da Venezuela, e os acompanhantes do processo", presidida pelo Governo da República Dominicana, explicou a presidência, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, o próximo encontro realiza-se na sequência das primeiras reuniões, celebradas em Santo Domingo, no mês de setembro, "e após os contactos celebrados nas últimas semanas".

Hoje, realiza-se na capital da República Dominicana uma reunião técnica com representantes do Governo e da oposição, com o ex-presidente do Governo de Espanha José Luís Rodríguez Zapatero e com o ministro das Relações Exteriores dominicano, Miguel Vargas, acrescenta-se no comunicado.

O Governo da República Dominicana, presidido por Danilo Medina, espera "que a comunidade internacional apoie este processo e as partes tenham a melhor disposição, em benefício da democracia e do povo da Venezuela".

A oposição venezuelana suspendeu, na quarta-feira, uma reunião de diálogo com o Governo do Presidente Nicolás Maduro, na República Dominicana, por falta de acordo sobre a presença de ministros dos Negócios Estrangeiros de vários países.

"A razão é muito clara. Este é um processo de negociação internacional e começará quando estiverem [reunidos] todos os fatores internacionais", disse na terça-feira o deputado da Assembleia Nacional da Venezuela Luís Florido.

A oposição, que detém a maioria na Assembleia Nacional, pretende que os ministros dos Negócios Estrangeiros do México, Chile, Paraguai, Bolívia e Nicarágua, seja "garante do cumprimento dos acordos que surjam" durante as reuniões de diálogo com o Governo.

Na terça-feira, a Assembleia Nacional designou, durante uma sessão ordinária, uma comissão para elaborar, com representantes da sociedade civil, uma agenda para as negociações entre o Governo e a aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD).

A oposição pretende ainda conseguir "condições eleitorais justas, para a reeleição presidencial de 2018 e materializar a urgente abertura de um canal humanitário de alimentos e medicamentos para o país".