Governo e rebeldes saúdam chegada ao Tigray de delegação de Adis Abeba

A visita é, segundo o governo federal, "uma prova de que o acordo de paz está no caminho certo e avança".

O presidente da Câmara dos Representantes, Tagesse Chafo, que lidera a delegação governamental, disse tratar-se de "um grande marco", referindo-se às conversas já havidas, ao acolhimento recebido e aos momentos passados em conjunto.

"Há uma grande esperança", frisou.

O porta-voz das autoridades do Tigray, Getachew Reda, saudou na rede social Twitter que se trata de "um passo importante", com "discussões frutíferas" e "entendimento importante".

A delegação do governo federal deve "supervisionar a aplicação dos principais pontos do acordo de paz" assinado em 02 de novembro com as autoridades rebeldes do Tigray, referiu o serviço de comunicação do Governo numa publicação na rede social Facebook.

O Governo e as autoridades rebeldes assinaram um acordo em 02 de novembro em Pretória, na África do Sul, com o objetivo de por fim a uma guerra que assola o norte da Etiópia há dois anos, causando dezenas de milhares de mortes e mergulhando a região numa profunda crise humanitária.

Este acordo prevê, em particular, o desarmamento das forças rebeldes, a restauração da autoridade federal no Tigray e a reabertura do acesso à região.

Desde então, os combates pararam, alimentos e ajuda médica estão a chegar gradualmente, os rebeldes anunciaram que "desmobilizaram" 65% dos seus combatentes das linhas de frente, a capital, Mekelle, voltou a estar ligada à rede elétrica nacional e o principal banco anunciou a retoma das operações financeiras em algumas cidades da província.

Desde a assinatura do acordo, representantes das autoridades rebeldes e do Governo reuniram-se várias vezes, nomeadamente duas vezes em Nairobi.

Ao final da sua última reunião na quinta-feira, concordaram com um mecanismo de monitorização do cessar-fogo, que também recolherá denúncias em caso de violações contra civis.

O conflito no Tigray começou em novembro de 2020 na sequência de um ataque da Frente Popular de Libertação de Tigray (TPLF, na sigla em inglês) à base principal do exército em Mekelle, após o que o Governo do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, ordenou uma ofensiva contra o grupo após meses de tensões políticas e administrativas, incluindo a recusa da TPLF em reconhecer um adiamento das eleições e a sua decisão de realizar eleições regionais fora de Adis Abeba.

A TPLF acusa Abiy de alimentar tensões desde que chegou ao poder em abril de 2018, quando se tornou o primeiro Oromo a tomar posse.

Até então, a TPLF tinha sido a força dominante no seio da coligação governante da Etiópia desde 1991, a Frente Democrática Revolucionaria Popular Etíope, de base étnica. O grupo opôs-se às reformas da Abiy, que considerou esta posição como uma tentativa de minar a sua influência.